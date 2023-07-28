ПСЖ та Сересо Осака зіграли товариський матч в японському місті Осака. Зустріч закінчилась несподіваною поразкою паризького клубу.

За ПСЖ забивали Екітіке та Вітінья. В складі японського колективу відзначились Кру, Кітано і колишня зірка Боруссії Дортмунд Кагава.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу ПСЖ — Сересо Осака​: 

ПСЖ — Сересо Осака 2:3

Голи: Екітіке, 17, Вітінья, 49 — Кру, 22, Кітано, 67, Кагава, 79.