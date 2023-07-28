Франция

Парижани активують особливий пункт в контракті француза.

Парі Сен-Жермен розуміє, що може втрати Кіліана Мбаппе вже найближчим часом, тому розглядає альтернативи нападнику.

Як повідомляє видання Footmercato, чемпіон Франції спробує підписати Усмана Дембеле. Стверджується, що француз підпише з клубом контракт на 5 років. А паризький клуб заплатить лише 50 мільйонів євро, щоб викупити його у Барселони, оскільки це передбачено пунктом, який можна активувати до 31 липня. Медичне обстеження футболіст має пройти в Лос-Анджелесі.

Також джерело пише, що Усман завжди подобався керівництву Парі Сен-Жермен і між двома сторонами часто відбувалися контакти.

У минулому сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе навряд чи перейде до Реала цього літа через свої запити і ПСЖ.