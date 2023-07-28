Україна

Заявка чинних чемпіонів України.

Шахтар подав офіційну заявку для участі в матчах внутрішніх змагань сезону-2023/24. Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

До заявки потрапили 32 футболісти:



Воротарі: 1. Анатолій Трубін, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*



Захисники: 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо*, 26. Юхим Конопля, 28. Мар’ян Фарина*, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький, 99. Віктор Корнієнко



Півзахисники: 4. Деніл Кастілло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Олексій Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 34. Іван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоіров*



Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 17. Богдан В’юнник*, 18. Кевін Келсі*



*Гравці, заявлені за списком Б

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ісенко обрав незвичний для голкіпера номер у Ворсклі.