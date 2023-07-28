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Англієць вважає, що Лео на перехід Лео в Інтер Маямі слід дивитись масштабніше.

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем висловився про трансфер Ліонеля Мессі в американський клуб.

"Мене не турбує, якщо ми програємо перші два матчі з Лео. У перспективі я хочу перемагати. Лео хоче перемагати. Інші власники хочуть, щоб ми перемагали. Найголовніше — це довгостроковий проєкт. Я завжди бачив це так. Так бачить і Лео.

Мессі виграв усе що можна як гравець. Чемпіонат світу, напевно, став вишенькою на торті. Він розглядає наш клуб як проєкт, як спадщину, і я не думаю, що багато гравців дивляться на ситуацію в подібному ключі.

Однак Лео бачить, що може не тільки змінити образ футболу в цій країні, він може надихнути наступне покоління. І немає кращого способу зробити це, ніж вийти на наше поле в Маямі й змусити всіх дітей говорити про нього, дивитися і вчитися. Він також прагне до того, щоб зробити футбол у США кращим. Про Лео говорить не тільки весь Маямі, а й уся Америка, увесь світ", — наводить слова Бекхема The Athletic.

Раніше повідомлялося, що Мессі забив 700 гол, без урахування пенальті, у 700 переможному матчі в кар’єрі.