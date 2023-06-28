Італія

Футболіст може змінити клуб.

Кевіна Дансо пов'язували з Наполі та Міланом, а також із командами Прем'єр-ліги, але інсайди у Франції свідчать про те, що він може продовжити свій контракт із віце-чемпіоном Франції Лансом.

24-річний центральний захисник згадувався як потенційний спадкоємець Кім Мін-Дже на Стадіо Дієго Армандо Марадона, тоді як "россонері" також розглядають його як літнє підписання.

Однак Foot Mercato наполягає, що Дансо абсолютно не поспішає залишати свій нинішній клуб. Він навіть може почати обговорювати продовження контракту, незважаючи на те, що його угода зараз діє до червня 2026 року.

Австрійський гравець був придбаний лише у 2021 році за 5,5 млн євро. Наполі також зробив пропозицію щодо турецького таланта Фенербахче Ферді Кадіоглу.