Франция

Нападника не влаштували умови парижан.

Парі Сен-Жермен не залишає спроб отримати гроші за перехід Кіліана Мбаппе та не втратити гравця безплатно.

Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції запропонував гравцю новий контракт, згідно з яким є опція викупу нападника наступним літом.

Втім, сума не розголошується, але відомо, що гравець відмовився від такого розвитку подій.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе більше не може активувати опцію продовження контракту з ПСЖ.