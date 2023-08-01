Франция

Контракт із французьким футболістом закінчиться влітку 2024 року.

Ситуація з нападником Кіліаном Мбаппе продовжує загострюватись, оскільки вчора настала ще одна ключова дата. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, від сьогодні, 1 серпня, 24-річний француз більше не може активувати опцію продовження свого контракту з ПСЖ до літа 2025 року.

Таким чином, контракт футболіста із парижанами закінчиться влітку 2024 року.

Також зазначається, що ПСЖ продовжує думати, що Мбаппе домовився з Реалом, а Кіліан, як і раніше, виставлений на продаж.

Раніше Мбаппе було виключено зі складу ПСЖ, який вирушив до Японії на передсезонну підготовку. Також була інформація, що якщо Мбаппе не підпише новий контракт, він не виступатиме за ПСЖ наступного сезону.