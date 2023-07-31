Англія

Німець спростував інформацію про нібито оренду Кіліана.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп спростував чутки про те, що мерсисайдці хочуть орендувати Кіліана Мбаппе.

"Ми сміємося з цього! Можу сказати, що вважаю його дуже класним гравцем, але фінансові умови нас не влаштовують.

Я не хотів би зараз псувати цю історію, але, наскільки я знаю, правди в ній немає.

Звичайно, можливо, що хтось у клубі щось готує і хоче зробити мені сюрприз, але за вісім років моєї роботи тут ще такого не було. Подібне було б уперше!" – сказав головний тренер Ліверпуля.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готує нову пропозицію щодо Лавії.