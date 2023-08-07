Франция

Португалець перебрався в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен продовжує активно працювати на трансферному ринку та зробив чергове підписання.

Як повідомляє офіційний сайт французького клуба, новачком команди став форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш.

Перехід відбувся на правах оренди до кінця цього сезону. У Парі Сен-Жермен є опція викупа португальського футболіста.

У сезоні-2022/23 Рамуш провів 30 матчів у чемпіонаті Португалії: на його рахунку 19 голів та дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе закрили доступ до тренувань основної команди.