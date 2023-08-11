Франція

Аль-Хіляль з Саудівської Аравії веде переговори щодо підписання двох гравців ПСЖ.

До закриття трансферного вікна Парі Сен-Жермен можуть залишити нападник Неймар та центральний півзахисник Марко Верратті, який хоче підписати Аль-Хіляль з Саудівської Аравії та веде переговорили з парижанами.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відповів на питання щодо можливих трансферів бразильського вінгера та італійського хавбека.

"Слідкуйте за моїми діями... Я не буду публічно обговорювати теми щодо гравців, оскільки це приватна справа, але будьте уважні до моїх рішень. Мої рішення виражатимуть мою думку", — цитує слова Луїса Енріке журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль готовий витратити понад 200 мільйонів євро на Неймара, а також покращив пропозицію щодо Марко Верратті до 45 мільйонів євро