Іспанія

Чергова трансферна сага починається.

Барселона продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно. Каталонці намагаються оформити перехід Неймара.

Як повідомляє видання RMC Sport, каталонський клуб хоче отримати бразильського вінгера безоплатно, проте ПСЖ це не влаштовує.

Стверджується, що парижан турбує можливість відходу двох головних зірок на безоплатній основі, тому вони хочуть отримати компенсацію за Неймара.

У минулому сезоні бразилець провів на клубному рівні 29 поєдинків за ПСЖ, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аль-Хіляль готовий витратити понад 200 млн євро на Неймара.