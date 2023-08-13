Франція

Сума трансферу складе 3 млн євро з урахуванням бонусів.

Півзахисник Роми Неманья Матич найближчим часом стане гравцем Ренна. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, сума трансферу 35-річного серба становитиме близько трьох мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Очікується, що протягом кількох найближчих годин футболіст приєднається до складу французької команди.

Також зазначається, що Матич залишає "вовків" через своє бажання піти, а не через фінансові причини. У нього помітно зіпсувалися стосунки як із партнерами по команді, так і з головним тренером Жозе Моурінью.

Матич став гравцем Роми минулого літа. За сезон він провів 63 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти.