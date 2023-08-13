Франція

У клуба та гравця є усна домовленість.

ПСЖ та Кіліан Мбаппе погодили суму його трансферу цього літа, повідомляє твіттер Real Madrid Info.

За інформацією джерела, у Катарі повідомили, що ПСЖ та Мбаппе домовилися про суму, за яку його продадуть цього літа. Вона становитиме 200 мільйонів євро.

Раніше з'явилася інформація про те, що Мбаппе обіцяв не йти з ПСЖ безкоштовно.

У минулому сезоні француз забив 41 гол та віддав 10 гольових передач у 43 матчах.