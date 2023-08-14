Франція

Потенційному покупцю доведеться сплатити відносно невелику суму за українця.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський, скоріш за все, покине клуб, оскільки новий головний тренер команди Марселіно не розраховує на українця.

Як повідомляє MSN з посиланням на Eurosport, французький клуб визначився з ціною, яку хоче отримати за українця. Марсель хоче одержати за 30-річного гравця 12 мільйонів євро.

Чинний контракт гравця з клубом спливає влітку 2026 року.

Головний претендент на Руслана — турецький Бешикташ.

Нагадаємо, Руслан Маліновський опинився поза заявкою марсельського Олімпіка на матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.