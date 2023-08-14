Потенційному покупцю доведеться сплатити відносно невелику суму за українця.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
14 серпня 2023, 11:22
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський, скоріш за все, покине клуб, оскільки новий головний тренер команди Марселіно не розраховує на українця.
Як повідомляє MSN з посиланням на Eurosport, французький клуб визначився з ціною, яку хоче отримати за українця. Марсель хоче одержати за 30-річного гравця 12 мільйонів євро.
Чинний контракт гравця з клубом спливає влітку 2026 року.
Головний претендент на Руслана — турецький Бешикташ.
Нагадаємо, Руслан Маліновський опинився поза заявкою марсельського Олімпіка на матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.