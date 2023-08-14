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Коментар захисника після яскравої перемоги.

Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескорований – про домашню перемогу у 3 турі УПЛ над черкаським ЛНЗ — 2:0. Центральний оборонець став автором переможного голу, дебютного для себе у складі "червоно-білих".

"Матч видався дуже важким для Кривбасу, особливо початок гри. Трохи не так як треба, включились у гру. Але добре, що зуміли здобути позитивний результат.

Я народився у Кривому Розі, та завжди хотів грати за Кривбас. Здійснилась моя дитяча мрія – я забив за рідну команду.

За рахунок чого вдалось здобути перемогу? По-перше, це дисципліна. Грамотно зіграли в обороні. Так, були й не дуже позитивні моменти, але будемо їх виправляти та готуватись до наступних матчів.

Шахтар? Проти такого суперника хочеться грати та вигравати. Будемо налаштовуватись на Шахтар. Граємо вдома, тому намагатимемось здобути позитивний результат", - цитує захисника офіційний сайт Кривбасу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — ЛНЗ у 3 турі української Прем'єр-ліги.