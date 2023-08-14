Автор Football.ua Микита Євтушенко знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".
Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартував вже вчора поєдинком між Бернлі та Манчестер Сіті, тому ми завершуємо наше знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.
Заключний наш матеріал буде присвячений командам, які входять у так звану традиційну "велику шістку" АПЛ. Поговоримо ми про Тоттенгем, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Арсенал.
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Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків слід чекати подальшого посилення у команд та як наслідок певних змін в орієнтовних складах.
МИНУЛИЙ СЕЗОН
Минулий сезон досить непогано розпочався для Тоттенгема. Команда навіть перебувала у топ-4 турнірної таблиці протягом перших 17 турів поспіль, проте така тенденція не тривала й половини сезону. Так, були спроби повернутися до зони Ліги чемпіонів, але всі вони були нетривалими і в підсумку завершилися скандальним звільненням Антоніо Конте з посади головного тренера після його гучного коментаря після нічийного матчу з Саутгемптоном в рамках 28 туру і завершенням сезону аж на восьмому місці, залишившись таким чином без єврокубків у цій кампанії.
У Лізі чемпіонів "шпори" дійшли до 1/8 фіналу, звідки вилетіли від Мілана за підсумками двоматчевого протистояння. Боротьба у Кубку Англії також завершилася для них на аналогічній стадії після мінімальної поразки від Шеффілд Юнайтед. Першою та останньою зупинкою у Кубку англійської ліги для Тоттенгема стала стадія 1/8 фіналу через поразку від Ноттінгем Форест.
Тепер клуб із Північного Лондона чекає на чергову перебудову не лише під керівництвом нового головного тренера, а й без свого ключового гравця останніх дев'яти сезонів.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Анге Постекоглу — саме ця людина керуватиме Тоттенгемом під час його нової перебудови та, можна сказати, навіть нового періоду в історії. Австралієць грецького походження починав свою тренерську кар'єру в Австралії у далекому 1996 році та згодом навіть очолював національну збірну своєї країни на чемпіонаті світу-2014, де якихось неймовірних успіхів він там не досяг.
Як про футбольного тренера на євразійському континенті Постекоглу заявив про себе у 2019 році, коли після року роботи у японському Йокогама Ф. Марінос він привів команду до її першої перемоги у вищому дивізіоні країни за останні 15 років, враховуючи, що до цього останні п'ять сезонів Йокогама була середняком та займала від 5 до 12 сходинки.
Якщо думаєте, що ніхто не дивиться чемпіонат Японії у Європі, то можете розповісти про це босам шотландського Селтіка. "Кельти" запросили до себе Постекоглу влітку 2021 року, який у підсумку в двох проведених сезонах привів команду до двох чемпіонських титулів Шотландії, двох Кубків шотландської ліги та одного Кубка Шотландії.
І якщо ви думаєте, що в Шотландії й так все завжди виграє Селтік, тому це взагалі не показник, то нам доведеться вас трохи шокувати: на момент призначення Постекоглу чемпіонство належало Рейнджерс на чолі зі Стівеном Джеррардом, а Кубок Шотландії та Кубок ліги виграв Сент-Джонстон під керівництвом Каллума Девідсона. З цього можна зробити висновок, що Анге Постекоглу вміє перебудовувати команди та у підсумку досягати з ними успіхів. Тепер він спробує зробити це на більш високому рівні. Так, Шотландія за рівнем конкуренції — це, звісно, не Англія, але в Тоттенгемі не будуть вимагати від нього перемог у турнірах в перший ж сезон роботи.
ГОЛОВНА ЗІРКА
Тут мав бути вже підготовлений текст про лідера Тоттенгема останніх дев'яти сезонів, найкращого бомбардира в історії клубу, найкращого бомбардира в історії збірної Англії, другого найкращого бомбардира в історії АПЛ після Алана Ширера та "гравця одного сезону", проте напередодні стало відомо, що президент "шпор" Деніел Леві все-таки прийняв неймовірну пропозицію мюнхенської Баварії щодо трансферу Гаррі Кейна.
Гарантовані 100 мільйонів євро та 20 мільйонів євро в якості можливих бонусів – це виглядає дуже привабливо за 30-річного гравця, у якого до всього цього залишався один рік за контрактом. Але з іншого боку, ми маємо не забувати, що таких форвардів, як Кейн, практично немає у сучасному футболі. І коли кажуть, що Баварія могла знайти "когось дешевше і молодше", то запитайте: а конкретно кого саме?
Ромелу Лукаку? Тухель із ним уже працював у Челсі, і результат ми знаємо. Коло Муані? Айнтрахт хоче як мінімум 90-100 мільйонів євро за гравця з одним топовим сезоном у кар'єрі, який не забивав більше 15 голів у чемпіонаті за одну кампанію. Душан Влахович? Абсолютно не рівень Кейна за всіма компонентами, та й увага до нього з боку якихось топів з'являється лише через той самий існуючий дефіцит на позиції центрфорварда.
Замінити нападника такого рівня та стилю, як Гаррі Кейн, виглядає практично неможливим, але висловимо неполярну думку: у Тоттенгема має бути з цим набагато менше проблем, ніж в умовної Баварії з відходом Роберта Левандовські до Барселони чи, можливо, в мадридського Реала через втрату Каріма Бензема, якщо цього літа "вершкові" ненароком не шокують футбольний світ пропозицією щодо Кіліана Мбаппе.
Над результативністю Рішарлісона минулого сезону після трансферу з Евертона хто тільки не сміявся, але треба розуміти, що бразилець чи не головний у Тоттенгемі, кому трансфер Кейна піде лише на користь. Не забуваємо і про Сона Хин Міна, який дещо загубився в системі Конте, але навряд чи втратив свій клас та вміння приносити команді голи. Так, замінити Кейна неможливо. Однак це не означає, що його відхід неможливо ніяк і ніким компенсувати. Це трохи різні речі. Приклад Бензема з Кріштіану Роналду в Реалі та Бензема вже без нього може бути показовим у цій ситуації.
РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Джеймс Меддісон (п, Лестер, 46,3 млн €)
Педро Порро (з, Спортінг Л, 40 млн €)
Міккі ван де Вен (з, Вольфсбург, 40 млн €)
Деян Кулушевські (п, Ювентус, 30 млн €)
Гульєльмо Вікаріо (в, Емполі, 20 млн €)
Алехо Веліз (н, Росаріо Сентраль, 15 млн €)
Ешлі Філліпс (з, Блекберн, 2,3 млн €)
Манор Соломон (н, Шахтар, ва)
Джед Спенс (з, Ренн, по)
Браян Хіль (н, Севілья, по)
Серхіо Регілон (з, Атлетіко, по)
Тангі Ндомбеле (п, Наполі, по)
Дестіні Удоджі (з, Удінезе, по)
Джовані Ло Чельсо (п, Вільярреал, по)
|Гаррі Вінкс (п, Лестер, 11,6 млн €)
Лукас Моура (н, Сан Паулу, ва)
Джо Родон (з, Лідс, ва)
Арно Данжума (н, Вільярреал, по)
Клеман Ленгле (з, Барселона, по)
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН
Тоттенгем добре попрацював у літнє трансферне вікно, і навіть з продажу Кейна можна знайти головний плюс — краще вже починати перебудову в команді без постійної думки, що у твого ключового гравця, навколо якого будується вся гра, залишився лише один рік за контрактом, і він не дуже хоче його продовжувати.
"Шпорам" доведеться навчитися жити без Кейна, і на це може знадобитися час. Ми точно побачимо зовсім новий Тоттенгем, який і радуватиме, і розчаровуватиме. Так і відбувається з командами у їхній перехідний етап, але якщо поступово простежуватиметься прогрес у грі – звертати увагу на потенційну відсутність місця у ЛЧ за підсумками цього сезону потрібно буде в останню чергу.
Прогноз Football.ua: 6 місце
МИНУЛИЙ СЕЗОН
Минулий сезон Челсі став головним розчаруванням загалом серед усіх команд АПЛ, оскільки він увібрав у себе і дивні рішення керівництва, і найбільший регрес у результатах, і дві тренерські зміни протягом кампанії, про що ми говорили докладніше у наших підсумках сезону Прем'єр-ліги-2022/23.
Зупинятися на причинах такого спаду Челсі вкотре ми тут не будемо, а просто нагадаємо і констатуємо наступне: у минулій кампанії "сині" фінішували аж на 12 місці в АПЛ, у Лізі чемпіонів команда без шансів вилетіла від мадридського Реалу у чвертьфіналі, участь у Кубку Англії лондонці завершили на стадії 1/32 фіналу через розгромну поразку від Манчестер Сіті, а участь у Кубку ліги — на стадії 1/16 через ще одну поразку від тих же "містян".
Цього сезону ж має бути все набагато краще, чи не так? Адже боротьба з Ліверпулем за топ-4 розпочалася ще перед стартом сезону, під час трансферного вікна.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Маурісіо Почеттіно не потребує особливого представлення ні любителям англійського футболу, ні футбольним уболівальникам загалом. Аргентинський фахівець заявив про себе як про тренера в Еспаньйолі, після чого вирушив на підвищення до Англії та очолив Тоттенгем, з яким хоч і не виграв трофей, але грав у фіналі Ліги чемпіонів.
Розставання керівництва "шпор" із Почеттіно на тлі перших невдач наступного сезону після програного фіналу ЛЧ виглядало вкрай дивно і як наслідок нічим хорошим для клубу з Північного Лондона не закінчилося. А ось Маурісіо, який завжди говорив про свою мрію очолити мадридський Реал, встиг виграти традиційні внутрішні трофеї у Франції на чолі Парі Сен-Жермен, але як і більшість тренерів надовго в цьому середовищі не прижився.
Почеттіно прийшов у кризовий Челсі після річного відпочинку, і серед доступних варіантів він виглядав як найбезпечніший та логічний, щоб очолити "синіх". Варто зазначити, що Почеттіно не такий системний тренер, як той самий Грем Поттер, і здатний давати результат з наявними кадрами. Що вже тут казати, якщо в Тоттенгемі аргентинець був фактично позбавлений як вирішального голосу у трансферній політиці клубу, так і трансферів як таких. У Челсі в нього з цим ніяких проблем немає, але й тиск буде набагато вищим.
І так, Почеттіно не варто вірити словам Тодда Боелі щодо того, що він точно отримає потрібний час на побудову команди. Історія з Гремом Поттером показує, що для Боелі поняття "потрібний час на побудову команди" обмежується періодом у півроку, а далі він дивиться на турнірну таблицю. З кожним новим трансфером цього "потрібного часу" в Почеттіно стає менше у майбутньому.
ГОЛОВНА ЗІРКА
Якщо не брати до уваги досвідченість Тіаго Сілви, у Челсі на даному етапі відсутній лідер на полі як такий, тому що команда перебуває в процесі своєї будови, а відтак і очевидні лідери дадуть про себе знати лише згодом — якісних та перспективних молодих виконавців у стані "синіх" достатньо. Від того ж Ріса Джеймса вже давно чекають виходу на новий рівень, але англійському вінгбеку не перший сезон заважають травми. Та й Михайла Мудрика взагалі не можна списувати з рахунків – не тому що він українець, а тому що він якісний та талановитий футболіст.
До речі про пошкодження, під час передсезонної підготовки травмувався найдорожчий гравець команди за версією Transfermarkt, нападник Крістофер Нкунку. Важливий він для Челсі був у першу чергу за рахунок свого лідерського досвіду в Лейпцигу та свою універсальність, вміючи зіграти і плеймекера, і вінгера, і центрфорварда. Тепер Нкунку пропустить аж чотири місяці, тому його дебют за Челсі відкладається. Разом зі французом надовго у лазареті й молодий центрбек Веслі Фофана, за якого рік тому було заплачено аж 80 мільйонів євро, проте з того моменту він провів поки що лише 20 матчів.
На щастя для Почеттіно, на такі травми власники Челсі готові швидко реагувати трансферами. Травмувався Фофана? Не проблема, ось 45 мільйонів євро на Акселя Дісасі з Монако. Ліверпуль хоче перехватити у Челсі головну трансферну ціль в особі Мойзеса Кайседо? Усім зберігати спокій, ми заберемо Кайседо, але при цьому ще й підпишемо головний "запасний варіант" мерсисайдців в особі Ромео Лавії з Саутгемптона.
Загалом, кадровий вибір у Почеттіно точно буде, але як швидко це почне працювати — поки що є певні питання.
РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Крістофер Нкунку (н, Лейпциг, 60 млн €)
Аксель Дісасі (з, Монако, 45 млн €)
Ніколас Джексон (н, Вільярреал, 37 млн €)
Леслі Угочукву (п, Ренн, 27 млн €)
Роберт Санчес (в, Брайтон, 23 млн €)
Анджело (н, Сантос, 15 млн €)
Дієго Морейра (н, Бенфіка, ва)
Андрей Сантос (п, Васко да Гама, по)
Мало Гюсто (з, Ліон, по)
Леві Колвілл (з, Брайтон, по)
Калум Гадсон-Одої (н, Баєр, по)
Маланг Сарр (з, Монако, по)
Ромелу Лукаку (н, Інтер, по)
|Кай Гаверц (п, Арсенал, 75 млн €)
Мейсон Маунт (п, Манчестер Юнайтед, 64,2 млн €)
Матео Ковачич (п, Манчестер Сіті, 29,1 млн €)
Каліду Кулібалі (з, Аль-Хіляль, 23 млн €)
Крістіан Пулішич (н, Мілан, 20 млн €)
Едуар Менді (в, Аль-Ахлі, 18,5 млн €)
Рубен Лофтус-Чік (п, Мілан, 16 млн €)
Ітан Ампаду (з, Лідс, 8,1 млн €)
Нголо Канте (п, Аль-Іттіхад, ва)
Сезар Аспілікуета (з, Атлетіко, ва)
П'єр-Емерік Обамеянг (н, Марсель, ва)
Абдул-Рахман Баба (з, ПАОК, ва)
Давід Датро Фофана (н, Уніон, ор)
Анджело (н, Страсбур, ор)
Тьємуе Бакайоко (п, без клубу, ва)
Жоау Феліш (н, Атлетіко, по)
Деніс Закарія (п, Ювентус, по)
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН
Відповідь щодо перспектив Челсі в новому сезоні нам дасть останній день трансферного вікна. Виходячи з останніх новин, лондонці мають намір підписати в центр півзахисту як Мойзеса Кайседо, так і Ромео Лавію, а це великий удар по теоретично головному конкуренту у боротьбі за четверте місце в особі Ліверпуля. Очікувалося, що мерсисайдцям вдасться підписати хоча б одного з них, але тепер доведеться йти за найменш привабливим варіантом в особі Тайлера Адамса, якщо Челсі забере дует Кайседо і Лавії.
Чекаємо від Челсі боротьби за зону Ліги чемпіонів, за останнє місце у якій головним конкурентом лондонів має виступити Ліверпуль. Перші три місця АПЛ на цьому етапі все ж більш очевидні, хоча не треба забувати, що у новому сезоні команда Маурісіо Почеттіно відпочиватиме від єврокубкі, а це плюс до фізичних кондицій гравців на тлі прямих конкурентів.
P. S. Відверто кажучи, після останніх трансферних новин щодо Кайседо та Лавії, хочеться поставити Челсі на четверте місце, але поки залишимо все як є у первозданному вигляді.
Прогноз Football.ua: 5 місце
МИНУЛИЙ СЕЗОН
Минулого сезону Ліверпуль приєднався до компанії Челсі та Тоттенгема за наявностю кризового періоду, а також спаду у грі та результатах. Тим не менш, у заключному відрізку розіграшу АПЛ мерсисайдці змогли вийти на непогану успішну серію, що дозволило команді фінішувати на п'ятому рядку. Так, були теоретичні шанси навіть на фініш у зоні Ліги чемпіонів, але як Манчестер Юнайтед, так і Ньюкасл статися цьому не дозволили, тому Ліверпуль зіграє у новому сезоні в Лізі Європи.
У Лізі чемпіонів команда Юргена Клоппа завершила виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись мадридському Реалу за підсумками двоматчевого протистояння. Участь у Кубку Англії закінчилася для "червоних" у 1/16 фіналу внаслідок поразки від Брайтона, а у Кубку англійської ліги – у 1/8 фіналу через поразку від Манчестер Сіті у результативному протистоянні.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Юрген Клопп не потребує представлення – німецький фахівець є головним тренером Ліверпуля з 2015 року, з яким виграв абсолютно все, що тільки можна (ну, окрім Ліги Європи та Ліги конференцій, проте щодо першого буде можливість це виправити вже у цій кампанії). Незважаючи на провальний минулий сезон загалом керівництво "червоних" і не думало над звільненням Клоппа. Воно й логічно, адже якщо не німець зможе впоратися з проблемами у найкоротший термін, то хто тоді?
Причина проблем Ліверпуля була очевидною: команді не вистачало креативу в центрі поля через наявність у складі одного Тіаго Алькантари, який постійно травмувався. Цього літа Клопп затіяв глобальну перебудову в центрі поля, адже робота над пробілами в лінії атаки проводилася ще з минулого літа та в період трансферного зимового вікна.
Трансфери Домініка Собослаї з Лейпцига та Алексіса Мак Аллістера з Брайтона виглядали вкрай обнадійливими, якби не одне "але". Ліверпуль продав двох своїх опорників в особі Джордана Гендерсона і Фабіньо у чемпіонат Саудівської Аравії, практично одразу розлучився з Набі Кейта та універсальним Джеймсом Мілнером, проте угорський плеймейкер та аргентинський хавбек наразі так і залишаються єдиними літніми підписаннями Ліверпуля.
Що у підсумку має Юрген Клопп на старті сезону? У нього немає висококласного опорного півзахисника, а Челсі збирається забрати в свою команду і "план А" в особі Мойзеса Кайседо, і "план Б" в особі Ромео Лавії. Починати сезон тренерському штабу Клоппа доведеться з одним 18-річним опорником Стефаном Байчетичем, а потім, мабуть, вирушати за "планом С" в особі Тайлера Адамса з Лідс Юнайтед, якщо все знову кардинально не зміниться у найближчий час.
Можна вже зараз сказати, що перебудова центру півзахисту в Ліверпулі йде не зовсім так, як це планувалося, що явно не збільшує шансів "червоних" повернутися до Ліги чемпіонів. Але у будь-якому разі, це завжди можна зробити і завдяки перемозі в Лізі Європи.
ГОЛОВНА ЗІРКА
У цьому питанні який рік поспіль без якихось сюрпризів. Мохамед Салах є не просто лідером і провідним гравцем Ліверпуля, а й одним із найкращих футболістів світу загалом.
Минулий сезон у виконанні єгипетського вінгера чомусь деякими вболівальниками прийнято вважати чи не провальним, але ця теза руйнується при першому погляді на банальну статистику результативності: 51 матч у всіх турнірах, 30 голів та 16 асистів. Краще в АПЛ за кількістю голів були лише Ерлінг Голанд, Гаррі Кейн та Айвен Тоуні. За кількістю асистів — лише Кевін Де Брюйне.
31-річний єгиптянин все ще є важливим і ключовим гравцем атаки Ліверпуля, хоча з урахуванням віку в майбутньому від Мо варто чекати лише регресу, а не прогресу, що стане ще одним головним болем для тренерського штабу Клоппа. Але це зараз взагалі не на часі.
РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Домінік Собослаї (п, Лейпциг, 70 млн €)
Алексіс Мак Аллістер (п, Брайтон, 42 млн €)
|Фабіньо (п, Аль-Іттіхад, 46,7 млн €)
Джордан Гендерсон (Аль-Іттіфак, 14 млн €)
Набі Кейта (п, Вердер, ва)
Джеймс Мілнер (п, Брайтон, ва)
Роберто Фірміно (н, Аль-Ахлі, ва)
Калвін Ремзі (з, Престон, ор)
Фабіу Карвалью (п, Лейпциг, ор)
Сепп ван ден Берґ (з, Майнц, ор)
Ріс Вільямс (з, Абердін, ор)
Алекс Окслейд-Чемберлен (п, без клубу, ва)
Артур Мело (п, Ювентус, по)
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН
У питанні Ліверпуля все зараз упирається у підписання нового опорного півзахисника. І якщо Челсі справді підпише обох — і Кайседо, і Лавію, то це вже буде зовсім не те, що хотів і планував бачити Клопп. І це ми вже не говоримо про те, що у Трента Александра-Арнольда єдиним можливим варіантом для ротації після відходу Мілнера залишився номінальний центрбек Джо Гомес.
У Ліверпуля поки є час залатати дірки, і навіть із нинішнім підбором виконавців команда здатна боротися за місце у топ-4, але навряд чи варто сподіватися на щось більше з огляду на нинішню ситуацію.
Прогноз Football.ua: 4 місце
МИНУЛИЙ СЕЗОН
Минулого сезону англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед фінішував на підсумковому третьому місці в турнірній таблиці, хоч не можна сказати, що виконання цього завдання не обійшлося без пачки валідолу. Так, наприклад, на третє місце в заключному відрізку почав претендувати Ньюкасл, а четверний рядок був під загрозою через Ліверпуль, який набирав форму. Але всі ці побоювання залишилися лише побоюваннями на папері — "бронзу" у підсумку відстояли.
Головний же успіх МЮ відбувся у рамках Кубку англійської ліги, де "червоні дияволи" на шляху до фіналу пройшли Астон Віллу, Бернлі, Чарльтон та Ноттінгем Форест, а у фіналі обіграли Ньюкасл Юнайтед і виграли свій перший трофей з 2017 року.
Могли манкуніанці і поповнити свою трофейну кімнату наприкінці сезону виграним Кубком Англії, проте у фіналі проти Манчестер Сіті дубль Ілкая Гюндогана завадив цим планам Манчестер Юнайтед так само, як і завадила Севілья за підсумками двоматчевого протистояння у чвертьфіналі Ліги Європи.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Для Еріка тен Гага минулий сезон став дебютним на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед, і в плані результатів нідерландського фахівця абсолютно немає за що критикувати, незважаючи на наявність 0:7 від Ліверпуля на Енфілді або безвольного вильоту з Ліги Європи від Севільї. Такі тотальні провали в окремих матчах таки були разовими акціями, а не стабільною практикою, та й завдання на сезон були виконані: і в Лігу чемпіонів команда повернулася, і хоча б якийсь трофей виграти змогла.
У першій кампанії в МЮ тен Гаг не гидував експериментувати, проти сильніших суперників йшов проти принципів своєї футбольної філософії і робив ставку на оборону, продемонструвавши таким чином свою тактичну гнучкість. Проте цілі тренерського штабу манкуніанців, звісно, на порядок вищі: для контролю м'яча у півзахист був придбано головний продукт академії Челсі останнього покоління в особі Мейсона Маунта, у напад підписали молодого та перспективного Расмуса Гойлунда, а для побудови білд-апу тен Гагу потрібен був голкіпер з відмінними навичками гри ногами — у результаті був підписаний Андре Онана, тоді як Давід Де Хеа досі залишається без клубу через високі фінансові запити, які готові задовольнити тільки в Саудівській Аравії.
Для виконання всіх планів на трансферному ринку Еріку тен Гагу в ідеалі ще потрібен півзахисник оборонного плану після виходу Фреда. Нідерландський фахівець з моменту свого призначення завжди хотів Деклана Райса, але й близько скласти конкуренцію Арсеналу та Манчестер Сіті у цьому плані "червоним дияволам" не вдалося. Реальним посиленням на цю роль поки що залишається лише Соф'ян Амрабат, але чи потрібен він настільки сильно за ті гроші, чи все ж краще почекати відновлення юного Коббі Мейну?
ГОЛОВНА ЗІРКА
Минулого сезону Бруну Фернандеш не був серед хедлайнерів АПЛ щодо кількості результативних дій (8 голів та 8 асистів у 37 матчах). Та й серед плеймекерів інших команд набагато краще кампанію провели Кевін Де Брюйне з Манчестер Сіті та Мартін Едегор з Арсеналу. У Манчестер Юнайтед також хвалебні відгуки здебільшого діставалися Каземіро, Лісандро Мартінесу, Люку Шоу та Маркусу Рашфорду після чемпіонату світу в Катарі. Але все це абсолютно не означає, що світовий клас португальця ставиться під сумніви.
Новий сезон Фернандеш розпочне як повноцінний капітан команди, адже на Гаррі Магвайра у тренерському штабі тен Гага не розраховують від слова зовсім. Португальцю вже 28 років, і очевидно, що його амбіції значно вищі за перемогу в єдиному Кубку англійської ліги. Це він і має показати тепер як в індивідуальному впливі на гру МЮ, так і в роздягальні.
РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Расмус Гойлунд (н, Аталанта, 75 млн €)
Мейсон Маунт (п, Челсі, 64,2 млн €)
Андре Онана (в, Інтер, 52,5 млн €)
Джоні Еванс (з, Лестер, ва)
Ерік Баї (з, Марсель, по)
|Ентоні Еланга (н, Ноттінгем Форест, 17,5 млн €)
Алекс Теллес (з, Ан-Наср, 7 млн €)
Зідан Ікбал (п, Утрехт, 1 млн €)
Фред (п, Фенербахче, ?)
Філ Джонс (з, без клубу, ва)
Алекс Туанзебе (з, без клубу, ва)
Давід Де Хеа (в, без клубу, ва)
Джек Батленд (в, Крістал Пелес, по)
Ваут Веггорст (н, Бернлі, по)
Марсель Забітцер (п, Баварія, по)
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН
Майбутнє потрапляння Манчестер Юнайтед у зону Ліги чемпіонів практично не викликає сумнівів, але скласти реальну боротьбу за чемпіонський титул – тут уже цих сумнівів значно більше.
Очікуємо, що "червоні дияволи" у новому сезоні знову фінішують на третьому рядку в АПЛ, але при цьому їхнє залишення від першого та другого місць має скоротитися у порівнянні з минулим розіграшем чемпіонату Англії.
Прогноз Football.ua: 3 місце
МИНУЛИЙ СЕЗОН
Що тут можна ще сказати, коли все вже сказано, розібрано і проговорено по кілька кіл?
Коротко: минулого сезону Манчестер Сіті знову виграв англійську Прем'єр-лігу, став тріумфатором у Кубку Англії та вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів, оформивши таким чином історичний для себе требл.
Команда Хосепа Гвардіоли — найкраща у Європі за підсумками сезону-2022/23, яка не виграла тільки Кубок ліги та Суперкубок Англії. Все.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Чому існує думка, що у Хосепа Гвардіоли після історичного требла більше немає тієї мотивації перемагати та вигравати трофеї? За останні шість років його Манчестер Сіті переміг в АПЛ п'ять разів, і чомусь продовжує це робити, створюючи з "містян" справжнього гегемона у чемпіонаті Англії.
Тим не менш, інтерес до АПЛ через це нікуди не зникає як у тій же Бундеслізі чи Лізі 1, а лише продовжує зростати. І з урахуванням того, як посилюються прямі конкуренти, Гвардіола зі своїм Сіті змушує всіх прогресувати, підвищуючи таким чином рівень англійської ліги загалом.
Хосеп Гвардіола — це поза всякими сумнівами тактичний геній, футбольний новатор, один із найкращих тренерів в історії цього виду спорту. Але це футбол і обіграти тут можна навіть Гвардіолу, як це, наприклад, зробив лондонський Арсенал у матчі за Суперкубок Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті. Скажете, що Хосеп має требл, а на Суперкубок йому було як завжди начхати? Так, у нього є требл, проте він би не був одним з найкращих в історії, якби йому було начхати на перемогу в матчах такого рівня. Не цього разу, а отже мотивація все ще присутня.
ГОЛОВНА ЗІРКА
У Манчестер Сіті дві основні зірки, і тут очевидно, про кого саме йдеться мова. Минулого сезону АПЛ Ерлінг Голанд побив безліч бомбардирських рекордів і став найкращим голеадором ліги, забивши у всіх турнірах неймовірні 52 голи і віддавши 9 асистів у 53 проведених матчах. Вже у першому поєдинку нової кампанії Прем'єр-ліги проти Бернлі норвезький форвард оформив дубль, зробивши гучну заявку на свою другу "Золоту бутсу".
Другий ключовий гравець у системі Манчестер Сіті вже не перший рік – це атакуючий півзахисник Кевін Де Брюйне. І якщо Голанд став найкращим бомбардиром минулого сезону в АПЛ та Лізі чемпіонів, то бельгієць — найкращим асистентом у цих двох турнірах, записавши на свій рахунок неймовірний 31 асист і 10 забитих голів у 49 матчах.
Головна проблема Де Брюйне — його вік починає даватися взнаки вже зараз, і справа зовсім не в рівні гри, а в організмі бельгійця. Кевін пролікувався всю передсезонну підготовку і начебто відновився від пошкодження, але у стартовому поєдинку АПЛ – знову вимушена заміна через травму. Можливо, в цьому і є головна причина, чому Манчестер Сіті запропонував Вест Гему аж 85 мільйонів фунтів стерлінгів за Лукаса Пакета і поки що отримав відмову? Можливо, через це позиція "містян" щодо можливого відходу Бернарду Сілви стала в один момент навідріз категоричною? Побачимо...
РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Йошко Гвардіол (з, Лейпциг, 90 млн €)
Матео Ковачич (п, Челсі, 29,1 млн €)
Жоау Канселу (з, Баварія, по)
|Ріяд Марез (н, Аль-Ахлі, 35 млн €)
Янхель Еррера (п, Жирона, 5 млн €)
Ілкай Гюндоган (п, Барселона, ва)
Бенжамен Бенді (з, Лорьян, ва)
Науель Бустос (н, Тальєрес, ?)
Ісса Каборе (з, Лутон, ор)
Джош Вілсон-Есбранд (з, Реймс, ор)
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН
Безперечно, Манчестер Сіті вважається явним фаворитом нового сезону АПЛ — після історичної минулої кампанії було б дивно вважати інакше. Однак, на нашу думку, "містяни" є фаворитами, але це не означає, що настільки очевидним, що їх неможливо перемогти, обійти та здолати.
У літнє трансферне вікно Сіті відпустив свого капітана та "джокера" Ілкая Гюндогана, який власноруч своїми голами приніс команді Кубок Англії та особисто може записати у свій актив не одну та не дві перемоги у чемпіонаті. Ще один важливий гравець атаки манкуніанців Ріяд Марез вирушив на заробітки до Саудівської Аравії, а підписати для нього заміну поки що не вдалося. І тут ще чергове пошкодження Де Брюйне у першому ж матчі сезону АПЛ – це як мінімум причина, щоб насторожитися.
Так, підписання Матео Ковачича та Йошка Гвардіола — це топові посилення, проте вони не виглядають як ті, що можуть вирішити долю чемпіонства, як це було з Ерлінгом Голандом. І щоб не бути банальними, ми віддаємо Манчестер Сіті друге місце у запеклій боротьбі та переходимо до нашого "чемпіона".
Прогноз Football.ua: 2 місце
МИНУЛИЙ СЕЗОН
Минулий сезон став для лондонського Арсеналу справжнім проривом у всіх аспектах. Загалом довгоочікуване потрапляння "канонірів" до Ліги чемпіонів очікувати можна було, але очікувати того, що лондонці зможуть протягом 30 турів, 247 днів, перебувати на лідируючій сходинці в АПЛ із комфортним відривом, — точно не міг ніхто. Але сталося саме це.
Так, за підсумками очних матчів з Манчестер Сіті, кількох незадовільних результатів наприкінці сезону та відсутності досвіду на тлі титулованого конкурента, наймолодшій команді минулої кампанії Прем'єр-ліги так і не вдалося довести справу до чемпіонського титулу, але прогрес ми побачили просто колосального рівня. І це не межа з урахуванням середнього віку гравців Арсеналу.
У результаті найуспішніший сезон з часів Арсена Венгера "каноніри" завершили без виграних трофеїв, хоча раніше Кубок Англії та Суперкубок Англії вже підкорялися Артеті у перші півроку його роботи. Наприклад, з Кубка ліги лондонці вилетіли в першому ж матчі від Брайтона на стадії 1/16 фіналу, з Кубка Англії був виліт на тій же стадії, але вже через мінімальну поразку від Манчестер Сіті, а в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи "каноніри" не змогли пройти лісабонський Спортинг, поступившись за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Однак сезон в АПЛ був надто гарний у виконанні Арсеналу як з точки зору результатів, так і з урахуванням красивої домінуючої гри, тому факт відсутності трофеїв його не зіпсував. Просто та кампанія могла бути ще кращою для "канонірів" і більш знаковою в історії клубу, якби "золото" АПЛ все ж вирушило на Емірейтс.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Мікель Артета часто ставав об'єктом критики з боку власних уболівальників, але як тільки прогрес команди в ігровому плані став регулярно простежуватися ще позаминулого сезону, коли "канонірам" не вистачило зовсім небагато для фінішу на четвертому місці, ставлення до іспанського фахівця почало кардинально змінюватися навіть у затятих скептиків. Минула кампанія стала лише черговим доказом, що Артета перебуває у цьому клубі не просто так.
Арсенал у період роботи іспанського фахівця спрогресував до того моменту, що здатний диктувати свою гру навіть Манчестер Сіті, а також демонструвати характер переможця до останніх секунд матчу. Доказом цього став останній поєдинок проти "містян" за Суперкубок Англії, коли Троссар зрівняв рахунок у компенсований час і перевів процес виявлення переможця до післяматчевої серії пенальті, у якій краще себе показали гравці Арсеналу.
Звичайно, Суперкубок Англії – це не трофей рівня АПЛ чи Ліги чемпіонів, але це трофей у матчі з суперником, який став принциповим за підсумками минулого сезону. З моральної точки зору – це позитивний емоційний імпульс для команди, яка пройшла через серйозне посилення влітку і точно не збирається зупинятися на досягнутому. Артета планує знову кинути виклик не лише своєму вчителю, а й іншим потенційним конкурентам, які хотіли б взяти участь у чемпіонської гонки. Тепер у нього для цього є все, включаючи як мінімум двох якісних футболістів на кожну з позицій, багато з яких ще й мають універсалізм.
ГОЛОВНА ЗІРКА
Команда в Арсеналі продовжує бути доволі молодою, але в ній вже зараз є як мінімум два гравці, яким Артета довіряє найбільше — капітану Мартіну Едегору та вихованцю клубу Букайо Сака.
Минулого сезону АПЛ Едегор, який виступає плеймекером "канонірів", забив 15 голів і віддав 8 асистів у 37 проведених матчах, будучи при цьому лідером на полі та в роздягальні. З відходом Граніта Джаки цього обсягу лідерських завдань у норвежця має стати ще більше, хоча українець Олександр Зінченко часом не проти взяти цю роль на себе, а головне літнє підписання в особі Деклана Райса не проти взяти на себе цю роль уже в майбутньому.
Щодо Букайо Сака, то він уже кілька сезонів поспіль є головним активом Арсеналу. Йому всього 21 рік, але за підсумками минулого сезону АПЛ він має у своєму активі 14 голів і 11 асистів у 38 проведених матчах. І те, що влітку клуб продовжив контракти і з Сака, і з Мартінеллі, і з Рамсдейлом, і з Нельсоном, і із Саліба – говорить про віру гравців у майбутнє проєкту Артети.
РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
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Прийшли
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Пішли
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Деклан Райс (п, Вест Гем, 116,6 млн €)
Кай Гаверц (п, Челсі, 75 млн €)
Юррієн Тімбер (з, Аякс, 40 млн €)
Давід Рая (в, Брентфорд, незабаром)
Нуну Тавареш (з, Марсель, по)
Фоларін Балогун (н, Реймс, по)
Рунар Рунарссон (в, Аланьяспор, по)
Артур Оконкво (в, Штурм Грац, по)
Ніколя Пепе (н, Ніцца, по)
Седрік Суареш (з, Фулгем, по)
|Граніт Джака (п, Баєр, 25 млн €)
Метт Тернер (в, Ноттінгем Форест, 8,15 млн €)
Остон Трасті (з, Шеффілд Юнайтед, 5,8 млн €)
Пабло Марі (з, Монца, 4,9 млн €)
Ейнслі Мейтленд-Найлз (п, Ліон, ва)
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
ПРОГНОЗ НА СЕЗОН
Чому ж ми ставимо Арсенал на перше місце? По-перше, не хочемо бути банальними та прогнозувати черговий тріумф головному фавориту в особі Манчестер Сіті. По-друге, у "канонірів" сьогодні є все, щоб знову нав'язати конкуренцію "містянам". Більше того, їх склад став сильнішим, тоді як у володаря треблу – наразі скоріше ні, ніж так.
Тепер у Артети є по два якісні універсальні футболісти на кожній з позицій, і навіть Деклан Райс, маючи пропозиції від Манчестер Сіті та Баварії, віддає перевагу Арсеналу. Це ж стосується Кая Гаверца, Юррієна Тімбера і Давіда Раю.
Єдине чого немає в Арсеналу і практично у всіх інших — це такого ж забивного форварда, як Ерлінг Голанд, але якби це було гарантією успіху — Тоттенгем з Кейном кожен сезон би був в чемпіонській гонці та в претендентах на всі трофеї.
Прогноз Football.ua: 1 місце
Отже, за підсумками всіх цих матеріалів в рамках проєкту "Великий анонс", у нас склалася загальна картина того, як може виглядати підсумкова таблиця в АПЛ-2023/24. Зазначимо, що положення команд у ній несе лише інформативний характер і є результатом думок автора з урахуванням стану справ у командах АПЛ у день першого матчу нового сезону.