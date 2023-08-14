Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартував вже вчора поєдинком між Бернлі та Манчестер Сіті, тому ми завершуємо наше знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Заключний наш матеріал буде присвячений командам, які входять у так звану традиційну "велику шістку" АПЛ. Поговоримо ми про Тоттенгем, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Арсенал.

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Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків слід чекати подальшого посилення у команд та як наслідок певних змін в орієнтовних складах.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулий сезон досить непогано розпочався для Тоттенгема. Команда навіть перебувала у топ-4 турнірної таблиці протягом перших 17 турів поспіль, проте така тенденція не тривала й половини сезону. Так, були спроби повернутися до зони Ліги чемпіонів, але всі вони були нетривалими і в підсумку завершилися скандальним звільненням Антоніо Конте з посади головного тренера після його гучного коментаря після нічийного матчу з Саутгемптоном в рамках 28 туру і завершенням сезону аж на восьмому місці, залишившись таким чином без єврокубків у цій кампанії.

У Лізі чемпіонів "шпори" дійшли до 1/8 фіналу, звідки вилетіли від Мілана за підсумками двоматчевого протистояння. Боротьба у Кубку Англії також завершилася для них на аналогічній стадії після мінімальної поразки від Шеффілд Юнайтед. Першою та останньою зупинкою у Кубку англійської ліги для Тоттенгема стала стадія 1/8 фіналу через поразку від Ноттінгем Форест.

Тепер клуб із Північного Лондона чекає на чергову перебудову не лише під керівництвом нового головного тренера, а й без свого ключового гравця останніх дев'яти сезонів.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Анге Постекоглу — саме ця людина керуватиме Тоттенгемом під час його нової перебудови та, можна сказати, навіть нового періоду в історії. Австралієць грецького походження починав свою тренерську кар'єру в Австралії у далекому 1996 році та згодом навіть очолював національну збірну своєї країни на чемпіонаті світу-2014, де якихось неймовірних успіхів він там не досяг.

Як про футбольного тренера на євразійському континенті Постекоглу заявив про себе у 2019 році, коли після року роботи у японському Йокогама Ф. Марінос він привів команду до її першої перемоги у вищому дивізіоні країни за останні 15 років, враховуючи, що до цього останні п'ять сезонів Йокогама була середняком та займала від 5 до 12 сходинки.

Якщо думаєте, що ніхто не дивиться чемпіонат Японії у Європі, то можете розповісти про це босам шотландського Селтіка. "Кельти" запросили до себе Постекоглу влітку 2021 року, який у підсумку в двох проведених сезонах привів команду до двох чемпіонських титулів Шотландії, двох Кубків шотландської ліги та одного Кубка Шотландії.

І якщо ви думаєте, що в Шотландії й так все завжди виграє Селтік, тому це взагалі не показник, то нам доведеться вас трохи шокувати: на момент призначення Постекоглу чемпіонство належало Рейнджерс на чолі зі Стівеном Джеррардом, а Кубок Шотландії та Кубок ліги виграв Сент-Джонстон під керівництвом Каллума Девідсона. З цього можна зробити висновок, що Анге Постекоглу вміє перебудовувати команди та у підсумку досягати з ними успіхів. Тепер він спробує зробити це на більш високому рівні. Так, Шотландія за рівнем конкуренції — це, звісно, не Англія, але в Тоттенгемі не будуть вимагати від нього перемог у турнірах в перший ж сезон роботи.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Тут мав бути вже підготовлений текст про лідера Тоттенгема останніх дев'яти сезонів, найкращого бомбардира в історії клубу, найкращого бомбардира в історії збірної Англії, другого найкращого бомбардира в історії АПЛ після Алана Ширера та "гравця одного сезону", проте напередодні стало відомо, що президент "шпор" Деніел Леві все-таки прийняв неймовірну пропозицію мюнхенської Баварії щодо трансферу Гаррі Кейна.

Гарантовані 100 мільйонів євро та 20 мільйонів євро в якості можливих бонусів – це виглядає дуже привабливо за 30-річного гравця, у якого до всього цього залишався один рік за контрактом. Але з іншого боку, ми маємо не забувати, що таких форвардів, як Кейн, практично немає у сучасному футболі. І коли кажуть, що Баварія могла знайти "когось дешевше і молодше", то запитайте: а конкретно кого саме?

Ромелу Лукаку? Тухель із ним уже працював у Челсі, і результат ми знаємо. Коло Муані? Айнтрахт хоче як мінімум 90-100 мільйонів євро за гравця з одним топовим сезоном у кар'єрі, який не забивав більше 15 голів у чемпіонаті за одну кампанію. Душан Влахович? Абсолютно не рівень Кейна за всіма компонентами, та й увага до нього з боку якихось топів з'являється лише через той самий існуючий дефіцит на позиції центрфорварда.

Замінити нападника такого рівня та стилю, як Гаррі Кейн, виглядає практично неможливим, але висловимо неполярну думку: у Тоттенгема має бути з цим набагато менше проблем, ніж в умовної Баварії з відходом Роберта Левандовські до Барселони чи, можливо, в мадридського Реала через втрату Каріма Бензема, якщо цього літа "вершкові" ненароком не шокують футбольний світ пропозицією щодо Кіліана Мбаппе.

Над результативністю Рішарлісона минулого сезону після трансферу з Евертона хто тільки не сміявся, але треба розуміти, що бразилець чи не головний у Тоттенгемі, кому трансфер Кейна піде лише на користь. Не забуваємо і про Сона Хин Міна, який дещо загубився в системі Конте, але навряд чи втратив свій клас та вміння приносити команді голи. Так, замінити Кейна неможливо. Однак це не означає, що його відхід неможливо ніяк і ніким компенсувати. Це трохи різні речі. Приклад Бензема з Кріштіану Роналду в Реалі та Бензема вже без нього може бути показовим у цій ситуації.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Джеймс Меддісон (п, Лестер, 46,3 млн €)

Педро Порро (з, Спортінг Л, 40 млн €)

Міккі ван де Вен (з, Вольфсбург, 40 млн €)

Деян Кулушевські (п, Ювентус, 30 млн €)

Гульєльмо Вікаріо (в, Емполі, 20 млн €)

Алехо Веліз (н, Росаріо Сентраль, 15 млн €)

Ешлі Філліпс (з, Блекберн, 2,3 млн €)

Манор Соломон (н, Шахтар, ва)

Джед Спенс (з, Ренн, по)

Браян Хіль (н, Севілья, по)

Серхіо Регілон (з, Атлетіко, по)

Тангі Ндомбеле (п, Наполі, по)

Дестіні Удоджі (з, Удінезе, по)

Джовані Ло Чельсо (п, Вільярреал, по) Гаррі Вінкс (п, Лестер, 11,6 млн €)

Лукас Моура (н, Сан Паулу, ва)

Джо Родон (з, Лідс, ва)

Арно Данжума (н, Вільярреал, по)

Клеман Ленгле (з, Барселона, по)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Тоттенгем добре попрацював у літнє трансферне вікно, і навіть з продажу Кейна можна знайти головний плюс — краще вже починати перебудову в команді без постійної думки, що у твого ключового гравця, навколо якого будується вся гра, залишився лише один рік за контрактом, і він не дуже хоче його продовжувати.

"Шпорам" доведеться навчитися жити без Кейна, і на це може знадобитися час. Ми точно побачимо зовсім новий Тоттенгем, який і радуватиме, і розчаровуватиме. Так і відбувається з командами у їхній перехідний етап, але якщо поступово простежуватиметься прогрес у грі – звертати увагу на потенційну відсутність місця у ЛЧ за підсумками цього сезону потрібно буде в останню чергу.

Прогноз Football.ua: 6 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Минулий сезон Челсі став головним розчаруванням загалом серед усіх команд АПЛ, оскільки він увібрав у себе і дивні рішення керівництва, і найбільший регрес у результатах, і дві тренерські зміни протягом кампанії, про що ми говорили докладніше у наших підсумках сезону Прем'єр-ліги-2022/23.

Зупинятися на причинах такого спаду Челсі вкотре ми тут не будемо, а просто нагадаємо і констатуємо наступне: у минулій кампанії "сині" фінішували аж на 12 місці в АПЛ, у Лізі чемпіонів команда без шансів вилетіла від мадридського Реалу у чвертьфіналі, участь у Кубку Англії лондонці завершили на стадії 1/32 фіналу через розгромну поразку від Манчестер Сіті, а участь у Кубку ліги — на стадії 1/16 через ще одну поразку від тих же "містян".

Цього сезону ж має бути все набагато краще, чи не так? Адже боротьба з Ліверпулем за топ-4 розпочалася ще перед стартом сезону, під час трансферного вікна.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Маурісіо Почеттіно не потребує особливого представлення ні любителям англійського футболу, ні футбольним уболівальникам загалом. Аргентинський фахівець заявив про себе як про тренера в Еспаньйолі, після чого вирушив на підвищення до Англії та очолив Тоттенгем, з яким хоч і не виграв трофей, але грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Розставання керівництва "шпор" із Почеттіно на тлі перших невдач наступного сезону після програного фіналу ЛЧ виглядало вкрай дивно і як наслідок нічим хорошим для клубу з Північного Лондона не закінчилося. А ось Маурісіо, який завжди говорив про свою мрію очолити мадридський Реал, встиг виграти традиційні внутрішні трофеї у Франції на чолі Парі Сен-Жермен, але як і більшість тренерів надовго в цьому середовищі не прижився.

Почеттіно прийшов у кризовий Челсі після річного відпочинку, і серед доступних варіантів він виглядав як найбезпечніший та логічний, щоб очолити "синіх". Варто зазначити, що Почеттіно не такий системний тренер, як той самий Грем Поттер, і здатний давати результат з наявними кадрами. Що вже тут казати, якщо в Тоттенгемі аргентинець був фактично позбавлений як вирішального голосу у трансферній політиці клубу, так і трансферів як таких. У Челсі в нього з цим ніяких проблем немає, але й тиск буде набагато вищим.

І так, Почеттіно не варто вірити словам Тодда Боелі щодо того, що він точно отримає потрібний час на побудову команди. Історія з Гремом Поттером показує, що для Боелі поняття "потрібний час на побудову команди" обмежується періодом у півроку, а далі він дивиться на турнірну таблицю. З кожним новим трансфером цього "потрібного часу" в Почеттіно стає менше у майбутньому.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Якщо не брати до уваги досвідченість Тіаго Сілви, у Челсі на даному етапі відсутній лідер на полі як такий, тому що команда перебуває в процесі своєї будови, а відтак і очевидні лідери дадуть про себе знати лише згодом — якісних та перспективних молодих виконавців у стані "синіх" достатньо. Від того ж Ріса Джеймса вже давно чекають виходу на новий рівень, але англійському вінгбеку не перший сезон заважають травми. Та й Михайла Мудрика взагалі не можна списувати з рахунків – не тому що він українець, а тому що він якісний та талановитий футболіст.

До речі про пошкодження, під час передсезонної підготовки травмувався найдорожчий гравець команди за версією Transfermarkt, нападник Крістофер Нкунку. Важливий він для Челсі був у першу чергу за рахунок свого лідерського досвіду в Лейпцигу та свою універсальність, вміючи зіграти і плеймекера, і вінгера, і центрфорварда. Тепер Нкунку пропустить аж чотири місяці, тому його дебют за Челсі відкладається. Разом зі французом надовго у лазареті й молодий центрбек Веслі Фофана, за якого рік тому було заплачено аж 80 мільйонів євро, проте з того моменту він провів поки що лише 20 матчів.

На щастя для Почеттіно, на такі травми власники Челсі готові швидко реагувати трансферами. Травмувався Фофана? Не проблема, ось 45 мільйонів євро на Акселя Дісасі з Монако. Ліверпуль хоче перехватити у Челсі головну трансферну ціль в особі Мойзеса Кайседо? Усім зберігати спокій, ми заберемо Кайседо, але при цьому ще й підпишемо головний "запасний варіант" мерсисайдців в особі Ромео Лавії з Саутгемптона.

Загалом, кадровий вибір у Почеттіно точно буде, але як швидко це почне працювати — поки що є певні питання.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Крістофер Нкунку (н, Лейпциг, 60 млн €)

Аксель Дісасі (з, Монако, 45 млн €)

Ніколас Джексон (н, Вільярреал, 37 млн €)

Леслі Угочукву (п, Ренн, 27 млн €)

Роберт Санчес (в, Брайтон, 23 млн €)

Анджело (н, Сантос, 15 млн €)

Дієго Морейра (н, Бенфіка, ва)

Андрей Сантос (п, Васко да Гама, по)

Мало Гюсто (з, Ліон, по)

Леві Колвілл (з, Брайтон, по)

Калум Гадсон-Одої (н, Баєр, по)

Маланг Сарр (з, Монако, по)

Ромелу Лукаку (н, Інтер, по) Кай Гаверц (п, Арсенал, 75 млн €)

Мейсон Маунт (п, Манчестер Юнайтед, 64,2 млн €)

Матео Ковачич (п, Манчестер Сіті, 29,1 млн €)

Каліду Кулібалі (з, Аль-Хіляль, 23 млн €)

Крістіан Пулішич (н, Мілан, 20 млн €)

Едуар Менді (в, Аль-Ахлі, 18,5 млн €)

Рубен Лофтус-Чік (п, Мілан, 16 млн €)

Ітан Ампаду (з, Лідс, 8,1 млн €)

Нголо Канте (п, Аль-Іттіхад, ва)

Сезар Аспілікуета (з, Атлетіко, ва)

П'єр-Емерік Обамеянг (н, Марсель, ва)

Абдул-Рахман Баба (з, ПАОК, ва)

Давід Датро Фофана (н, Уніон, ор)

Анджело (н, Страсбур, ор)

Тьємуе Бакайоко (п, без клубу, ва)

Жоау Феліш (н, Атлетіко, по)

Деніс Закарія (п, Ювентус, по)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Відповідь щодо перспектив Челсі в новому сезоні нам дасть останній день трансферного вікна. Виходячи з останніх новин, лондонці мають намір підписати в центр півзахисту як Мойзеса Кайседо, так і Ромео Лавію, а це великий удар по теоретично головному конкуренту у боротьбі за четверте місце в особі Ліверпуля. Очікувалося, що мерсисайдцям вдасться підписати хоча б одного з них, але тепер доведеться йти за найменш привабливим варіантом в особі Тайлера Адамса, якщо Челсі забере дует Кайседо і Лавії.

Чекаємо від Челсі боротьби за зону Ліги чемпіонів, за останнє місце у якій головним конкурентом лондонів має виступити Ліверпуль. Перші три місця АПЛ на цьому етапі все ж більш очевидні, хоча не треба забувати, що у новому сезоні команда Маурісіо Почеттіно відпочиватиме від єврокубкі, а це плюс до фізичних кондицій гравців на тлі прямих конкурентів.

P. S. Відверто кажучи, після останніх трансферних новин щодо Кайседо та Лавії, хочеться поставити Челсі на четверте місце, але поки залишимо все як є у первозданному вигляді.

Прогноз Football.ua: 5 місце