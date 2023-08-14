Франція

Швейцарець перебрався в Лігу 1.

Монако продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "монегасків", новачком команди став швейцарський півзахисник Денніс Закарія, який до цього належав Ювентусу.

26-річний футболіст поставив підпис під контрактом на п'ять сезонів — до літа 2028 року.

Минулого сезону швейцарський півзахисник провів сім матчів в АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал не задовільнили 40 млн євро за Балогуна від Монако, Інтер майже вибув із перегонів.