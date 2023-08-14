Швейцарець перебрався в Лігу 1.
Денніс Закарія, фото Монако
14 серпня 2023, 23:21
Монако продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "монегасків", новачком команди став швейцарський півзахисник Денніс Закарія, який до цього належав Ювентусу.
26-річний футболіст поставив підпис під контрактом на п'ять сезонів — до літа 2028 року.
Минулого сезону швейцарський півзахисник провів сім матчів в АПЛ за Челсі, виступаючи за клуб на правах оренди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал не задовільнили 40 млн євро за Балогуна від Монако, Інтер майже вибув із перегонів.