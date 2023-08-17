Франція

Захисник перебрався в Лігу 1.

Монако продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "монегасків", новачком команди став фланговий захисник Вілфрід Сінго з Торіно.

Сторони уклали контракт строком на п'ять сезонів — до літа 2028 року.

За минулий сезон 22-річний івуарієць провів 35 матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанта починала перемовини щодо Сінго, проте, як можна побачити, успіху не досягла.