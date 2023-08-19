Франція

Несподіване завершення трансферної історії.

Французький нападник Се Ельє Ваї потрапив до поля зору великих європейських клубів через свою високу результативність у порівняно юному віці.

20-річний виконавець другий сезон поспіль у Лізі 1 у складі відвертого середняка Монпельє забиває не менше 10 голів, а в попередній кампанії зупинився за крок від позначки в 20 м’ячів — 19 результативних пострілів та 6 гольових передач.

У підсумку, за ходом трансферної кампанії гравцем цікавились лондонські Арсенал, Челсі та Вест Гем, проте навіть зі ставками в 35 млн євро їх випередив Ланс із аналогічною пропозицією.

Очікується, що сьогодні, 19 серпня, Ваї пройде медичний огляд, тоді як на наступний день запланована його презентація в якості гравця "криваво-жовтих".