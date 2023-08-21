Франція

Легенда повертається до тренерської роботи.

Тьєрі Анрі — новий головний тренер молодіжної збірної Франції, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Тьєррі Анрі очолить Ле Блю у наступній відбірковій кампанії до молодіжного чемпіонату Європи-2025 та до Олімпійських ігор у Парижі 2024 (25 липня – 10 серпня), що є пріоритетом для Федерації, — йдеться у заяві.

Зазначимо, що молодіжна збірна Франції залишилась без головного тренера після поразки від України на чемпіонаті Європи серед команд до 21 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анрі запропонував п'ять нововведень для покращення футболу.