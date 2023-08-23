Франція

Колишній одноклубник Руслана Маліновського отримав ушкодження у матчі чемпіонату.

Півзахисник Марселя Джоффрі Кондогбія не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє L'Équipe.

30-річний француз отримав ушкодження у минулому матчі другого туру чемпіонату Франції проти Меца (1:1), у якому він був змушений достроково залишити поле.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що футболіст має розтягнення зв'язок лівого коліна, через що він пропустить близько шести тижнів.

Нагадаємо, Кондогбія перебрався до Марселя цього літа з Атлетіко. У нинішній кампанії він провів три матчі, відігравши на полі 211 хвилин.