Франція

Нападник бажає змінити команду.

Нападник Айнтрахта Ф Рандал Коло Муані має надію покинути поточну команду та перебратись в Парі Сен-Жермен.

"Сподіваюся, що Айнтрахт дозволить мені піти і приєднатися до ПСЖ. Я багато в чому зобов'язаний Айнтрахту.

Я завжди викладався на максимум. Але ні для кого не секрет, що ПСЖ зробив мені рекордну пропозицію, я хотів би приєднатися до них, оскільки це велика можливість", — наводить слова нападника Флоріан Плеттенберг.

У минулому сезоні Рандаль Коло Муані провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи й віддав 17 результативних передач. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Айнтрахт досі хоче 100 мільйонів євро за Коло Муані, не бажаючи йти на поступки ПСЖ.