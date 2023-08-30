Футболіст продовжить виступи на Лазурному березі.
Фоларін Балогун - Getty Images
30 серпня 2023, 21:36
Монако радий оголосив про підписання форварда Фоларіна Балогуна - повідомляє офіційний сайт клубу.
Трансфер відбувся з Арсеналу. 22-річний американський гравець підписав угоду на п'ять сезонів.
Буде виступати у команді до червня 2028 року. Фоларін є вихованцем Арсеналу, в якому дебютував у жовтні 2020.
Далі були оренди в Мідлсбро і Реймс, в якому він розкрився та провів 39 матчів в усіх турнірах і зробив 21+3 у минулому сезоні.