Трансфер обійшовся парижанам у 50 мільйонів євро.
Бредлі Баркола, ФК ПСЖ
01 вересня 2023, 09:20
ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із форвардом Ліона Бредлі Баркола.
Угода з 20-річним французом розрахована до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста склала близько 50 мільйонів євро, з яких п'ять у якості бонусів.
Наголошувалося, що головним ініціатором парижан був радник ПСЖ Луїш Кампуш.
Минулого сезону Баркола провів 31 матч, у яких забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.