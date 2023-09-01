Франція

Трансфер обійшовся парижанам у 50 мільйонів євро.

ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із форвардом Ліона Бредлі Баркола.

Угода з 20-річним французом розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста склала близько 50 мільйонів євро, з яких п'ять у якості бонусів.

Наголошувалося, що головним ініціатором парижан був радник ПСЖ Луїш Кампуш.

Минулого сезону Баркола провів 31 матч, у яких забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.