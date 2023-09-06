Очільник французького чемпіону прокоментував ситуацію довкола Мбаппе та команди загалом.
Нассер Аль-Хелаїфі, Getty Images
06 вересня 2023, 12:25
Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії ми перегорнули чергову сторінку саги про те, як нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе намагається залишити склад команди на користь переходу до мадридського Реала.
Спровокувати "червоно-синіх" на продаж за рік до завершення чинного на той час контракту в 24-річного виконавця так і не вийшло, а парижани натомість намагаються продовжити з ним угоду ще не один додатковий рік.
І допоки остаточний варіант так і не є узгодженим, президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі намагається владнати ситуаційні конфлікти, які виникали під час перемовин.
"Кіліан Мбаппе — неймовірний гравець і фантастична людина. І основна команда ПСЖ на полі та поза ним ніколи не була такою єдиною та згуртованою", — заявив очільник ПСЖ у короткому інтерв’ю.
Мбаппе, після відновлення в якості гравця основної команди, забив п’ять голів за три матчі.