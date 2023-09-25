Пабло Лонгорія через погрози був на грані від'їзду з Франції.
Пабло Лонгорія, Getty Images
25 вересня 2023, 20:00
Прокуратура Марселя прийняла рішення розпочати попереднє розслідування за фактом "загроз" та "залякування", жертвою яких, за словами президента Олімпік Марсель Пабло Лонгорії, він став. Про це повідомляє сайт laprovence.com.
Повідомлялося, що погрози було зроблено минулого понеділка, коли Пабло Лонгорія зустрічався з фанатами Марселя. Клуб наступного дня опублікував прес-реліз, у якому засудив "особисті погрози" та "відносини, що ґрунтуються на залякуванні".
Раніше повідомлялося, що президент Марселя Пабло Лонгорія вирішив залишитися
на своїй посаді у клубі, незважаючи на погрози у свою адресу.