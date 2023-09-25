Франція

Пабло Лонгорія через погрози був на грані від'їзду з Франції.

Прокуратура Марселя прийняла рішення розпочати попереднє розслідування за фактом "загроз" та "залякування", жертвою яких, за словами президента Олімпік Марсель Пабло Лонгорії, він став. Про це повідомляє сайт laprovence.com.

Повідомлялося, що погрози було зроблено минулого понеділка, коли Пабло Лонгорія зустрічався з фанатами Марселя. Клуб наступного дня опублікував прес-реліз, у якому засудив "особисті погрози" та "відносини, що ґрунтуються на залякуванні".