Франція

Скандал набирає обертів.

Під час матчу шостого туру французької Ліги 1 ПСЖ-Марсель (4:0), фанати паризької команди скандували "марсельці пе..ки". Даний факт неабияк обурив французьке суспільство. Стосовно цього інциденту у своєму твіттері висловилася Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.

"Неможливо залишатися глухими до такого вираження ненависті та гомофобії на наших трибунах. Якими б серйозними не були суперництво та ставки, з цим мають невпинно боротися вболівальники, учасники змагань та органи державної влади. Вчора ці кричалки зіпсували вечір на Парк де Пренс. Необхідно терміново викоренити їх із наших стадіонів.

Вчора ввечері я переконалася, що буде дано жорстку відповідь. Наразі справу передано на розгляд дисциплінарної комісії LFP (Професійна футбольна ліга Франції ред.). Я пропоную ПСЖ подати скаргу з метою встановлення винних та притягнення їх до відповідальності, щоб їм заборонили відвідувати стадіони.

Завдяки системі, яку ми запропонували та ухвалили у законі від 19 травня, заборони на відвідування стадіонів за такі серйозні порушення стануть систематичними. Наше послання зрозуміло: абсолютна твердість щодо неприйнятної поведінки. І загальна боротьба всіх зацікавлених сторін посилиться", — сказала Удеа-Кастера.