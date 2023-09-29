Франція

Керманич ПСЖ Луїс Енріке підтвердив готовність французького нападника.

У рамках сьомого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен вирушить у гості до Клермона.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, чи готовий у цьому протистоянні взяти участь лідер його команди Кіліан Мбаппе, який отримав травму у минулий зустрічі з Марселем.

"Кіліан Мбаппе тренувався з командою, виконував усі вправи, все без якогось дискомфорту. Він цілком доступний. Лікувався цілий тиждень, а тепер в ідеальних кондиціях", — цитує слова Луїса Енріке RMC Sport.

Матч Клермон — ПСЖ відбудеться в суботу, 30 вересня, о 18:00.