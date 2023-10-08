Франція

Давід Гюйон очолював команду з лютого 2022 року.

Бордо на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Давіда Гюйона.

Причиною звільнення 56-річного француза є невдалі результати команди в останніх матчах.

Гюйон очолив "жирондинців" у лютому 2022 року, після чого вилетів з командою до Ліги 2, де минулого сезону посів третє місце і не зміг повернутися до Ліги 1.

Після десяти матчів нинішньої кампанії Бордо посідає 13 місце у Лізі 2, здобувши три перемоги, тричі зігравши внічию при чотирьох поразках. Команда не може виграти в останніх чотирьох зустрічах.

Нагадаємо, у складі Бордо виступає український хавбек Дмитро Ігнатенко, який у поточному сезоні провів вісім ігор та віддав одну гольову передачу.