Франція

Український півзахисник отримає нового тренера.

Бордо після звільнення Давіда Гійона знаходився в пошуках нового головного тренера та визначився з новим фахівцем.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, новим керманичем жирондинців стане колишній півзахисник Ліверпуля Альберт Рієра. Всі деталі були усно погоджені, офіційне оголошення незабаром.

Зазначимо, що іспанець починав свою тренерську кар'єру в ролі асистента менеджера в Галатасараї, потім тренував Олімпію, а наразі працює в Целє.

З Олімпією він вигравав чемпіонат Словаччини та Кубок Словаччини.

Нагадаємо, у складі Бордо виступає український хавбек Дмитро Ігнатенко, який у поточному сезоні провів вісім ігор та віддав одну гольову передачу.