Франція

Такий неординарний вислів пролунав із вуст головного тренера Орлеана з третього дивізіону Франції.

Орлеан, який виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Франції, був вимушений усунути з посади головного тренера команди Бернара Казоні через расистський скандал. Про це повідомляє L'Équipe із посиланням на France Bleu Orléans.

За інформацією джерела, одразу п'ять гравців та кілька членів Орлеана звинуватили свого тренера у коментарях расистського характеру.

Перший вислів, який дається як приклад, прозвучав на прес-конференції, 21 вересня, напередодні матчу проти Шатору.

"Мої гравці не дурніші, ніж жителі Магріба (регіон Північної Африки — прим.). Це їм було сказано для того, щоб дати зрозуміти, що вони такі ж розумні, як магрібінці. Я пропрацював там шість років, і ви вважаєте, що я расист?", — сказав Казоні.

Другий приклад приходить із тренувального процесу Орлеана, який відбувся у серпні минулого року.

"Ми виконували вправу, де дві команди змагаються п'ять на п'ять. Моя команда повністю складалася з чорношкірих гравців. Там, нібито в жартівливому тоні, тренер сказав: "Їм манішки не потрібні, вони й так чорні". Мене це шокувало", — заявив один із гравців клубу.

Крім того, за словами колишнього гравця Орлеана, тренер просив, щоб у його команді було більше білих футболістів. Сам Казоні це спростовує.

"Я ніколи не просив очистити склад, я просто хочу, щоб у команді був баланс. Одна з спільнот не повинна бути представлена надмірно. Якщо одних занадто багато, це недобре. Те саме, якщо буде занадто багато африканців або занадто багато білих", — сказав Казоні.

Водночас президент Орлеана Філіп Бутрон виступив на захист тренера: "Ваша мета – знищити клуб. Ви займаєтеся руйнуванням. Вам сподобалася справа Крістофа Галтьє? У Бернара Казоні, звичайно, були деякі мовні помилки, але він зовсім не расист. У футболі немає расизму".

Тим часом, прокуратура Орлеана розпочала попереднє розслідування з приводу висловлювань Казоні.

Нагадаємо, наприкінці червня Галтьє, тоді ще наставника ПСЖ, було заарештовано за звинуваченням у дискримінації та расизмі. Через тиждень тренер був звільнений.

Після восьми ігор Орлеан набрав вісім очок і посідає передостаннє, 17 місце, в турнірній таблиці дивізіону Насьональ.