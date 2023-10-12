Франція

Важке рішення для француза.

Мбаппе та його Мати, Getty Images

Мбаппе та його Мати, Getty Images

У ході всієї кар'єри нападаючого ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе, його агентом була Файза Ламарі, його мати.

Нещодавно правила ФІФА змінилися. Наразі люди без ліцензії не можуть виконувати функції агента футболіста. Мати Мбаппе немає серед тисячі осіб, які отримали ліцензію. Найближча дата, коли вона зможе її отримати – травень 2024 року. Саме тоді відбудеться наступний іспит. Про це пише іспанська Marca.

Таким чином, Файза Ламарі може не отримати комісію за можливий трансфер сина до іншого клубу. Крім того, Мбаппе доведеться знайти нового агента, щоб вести переговори з іншими клубами або обговорювати з ПСЖ новий контракт.

Діючий контракт француза з чемпіоном Франції розрахований до літа 2024 року.