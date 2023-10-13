Таджицький гравець опублікував відповідні Stories в Instagram.
Хусрав Тоіров, фото Шахтар
13 жовтня 2023, 20:14
Таджицький вінгер донецького Шахтаря Хусрав Тоіров розмістив на своїй сторінці в Instagram два відео, спрямованих підтримку Палестини.
Гравець "гірників" репостнув у Stories відео з пропалестинських сторінок. До першої публікації 19-річний Тоіров додав прапор Палестини та емодзі серця.
Другу публікацію він супроводив емодзі, який гірко плаче, а також додав підпис російською: "я Аллах да будет мир во всем мире".
Раніше, ізраїльський захисник Шахтаря Став Лемкін підтримав свою країну та зазначив, що вона потерпає від однієї з найжахливіших атак в її історії. Він також подякував за солідарність з боку України.