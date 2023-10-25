Франція

Одноклубник Кріштіану Роналду вирішив вкласти кошти у клуб із четвертого дивізіону Франції.

Вінгер збірної Сенегалу та саудівського Ан-Насра Садіо Мане став власником клубу Бурже Фут 18. Про це повідомляє 13footballC.

За інформацією джерела, 31-річний сенегалець придбав контрольний пакет акцій французького клубу, який виступає у четвертому дивізіоні країни.

Також цю інформацію підтверджує влада французької комуни.

Після семи турів Бурже Фут 18 набрав лише чотири очки і посідає 13 місце у групі В четвертого дивізіону Франції.

Нинішнього сезону Мане провів 14 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав дві гольові передачі.