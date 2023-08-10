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Сенегалець задоволений тим фактом, що грає в одній команді з Кріштіану.

Новачок Ан-Насра Садіо Мане висловився щодо гри в одному клубі з Кріштіану Роналду.

"Кріштіану — один з кращих гравців в історії, якщо не найкращий, звичайно. Він полегшує мені завдання.

І Таліска, і інші хлопці – всі вони відмінні футболісти. Я дуже хочу зіграти в чемпіонаті разом з усіма цими хлопцями, щоб зробити клуб по-справжньому успішним", — вважає сенегалець.

Нагадаємо, Ан-Наср вийшов у фінал Арабської Ліги чемпіонів. 12 серпня вони протистоятимуть Аль-Хілялю.