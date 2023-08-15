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Команда Стівена Джеррарда обіграла підопічних Луїша Каштру.

У стартовому турі чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у гостях поступився Аль-Іттіфаку з рахунком 1:2.

Вже на четвертій хвилині зустрічі команда Луїша Каштру вийшла вперед завдяки дебютному голу у виконанні колишнього вінгера Баварії та Ліверпуля Садіо Мане.

Однак на початку другого тайму Квайсон зрівняв цифри на табло після помилки воротаря Ан-Насра. Через шість хвилин Мусса Дембеле вивів господарів вперед і цей гол став останнім у матчі.

Таким чином команда Стівена Джеррарда відсвяткувала перемогу, а Ан-Насру довелося змиритися з поразкою в ослабленому вигляді. У заявку на гру не потрапили одразу три лідери команди — Кріштіану Роналду, Таліска та Секо Фофана, яким Каштру дав кілька вихідних після тріумфу в арабській Лізі чемпіонів.