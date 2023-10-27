Франція

Тренер підкреслює талант гравця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив гру 17-річного гравця команди Воррена Заїра-Емері.

"Що я можу сказати про гру Воррена? Подивіться на його рівень, на те, як він грає в кожному матчі, з якою самовіддачею тренується.

За ігровим якостям Заїр-Емері виглядає не на 17 років, а на всі 34. Це просто неймовірно", — цитує наставника RMC Sport.

Зазначимо, що Заїр-Емері — наймолодший гравець у XXI столітті з двома асистами у матчі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Заїр-Емері планує підписати новий контракт із ПСЖ.