Тренер підкреслює талант гравця.
ВАРРЕН ЗАЇР-ЕМЕРІ, GETTY IMAGES
27 жовтня 2023, 13:15
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив гру 17-річного гравця команди Воррена Заїра-Емері.
"Що я можу сказати про гру Воррена? Подивіться на його рівень, на те, як він грає в кожному матчі, з якою самовіддачею тренується.
За ігровим якостям Заїр-Емері виглядає не на 17 років, а на всі 34. Це просто неймовірно", — цитує наставника RMC Sport.
Зазначимо, що Заїр-Емері — наймолодший гравець у XXI столітті з двома асистами у матчі Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялось, що Заїр-Емері планує підписати новий контракт із ПСЖ.