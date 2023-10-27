Футзал

До вашої уваги пряма трансляція футзального матчу Екстра-ліги, який розпочнеться 27 жовтня о 14:00.

У рамках восьмого туру чемпіонату України з футзалу відбудеться поєдинок між київською Aurora та львівським in.IT.

Цей поєдинок відбудеться у п'ятницю, 27 жовтня. Початок матчу — о 14:00 за київським часом.

Слідкуйте за подіями матчу між Aurora та in.IT в прямій трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ AURORA KYIV — IN.IT

ПОТОЧНА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЕКСТРА-ЛІГИ: