Франція

Українець ще не виходив на поле цього сезону.

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч десятого туру французької Ліги 1, у якому Страсбур у гостях зіграє проти Ренна.

У заявку на цей матч потрапив український захисник Едуард Соболь, який цього сезону ще не виступав.

Нагадаємо, на початку сезону 28-річний українець був травмований, через що пропустив чотири матчі. Потім він постійно перебував у запасі.

Матч Ренн — Страсбур розпочнеться о 18:05 за київським часом.