Франція

Французький колектив може відійти до інших представників.

RedBird Capital, інвестиційний фонд, який володіє Міланом, розглядає можливість продажу контрольного пакету акцій Тулузи - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Раніше цього року представники RedBird були викликані УЄФА для обговорення потенційного конфлікту інтересів, оскільки і Мілан, і Тулуза вийшли до єврокубків цієї кампанії.

Незважаючи на те, що Мілан до Ліги чемпіонів, а Тулуза — до Ліги Європи, все ще існує ймовірність того, що обидві команди зустрінуться в одному турнірі, якщо Мілан посяде третє місце у своїй групі.

Минулого сезону італійський колектив зайняв четверте місце у Серії А, а французька команда виграла кубок країни.