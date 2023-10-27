Зараз у "россонері" важкий період із насиченим календарем.
Стефано Піолі, Getty Images
27 жовтня 2023, 17:25
Мілан не розглядає звільнення головного тренера команди Стефано Піолі, незважаючи на останні невдачі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За останні кілька тижнів Мілан поступився Ювентусу у Серії А, а також програв ПСЖ у Лізі чемпіонів.
Після трьох турів у команди Піолі два набрані очки та жодного забитого м'яча в Лізі чемпіонів, а в чемпіонаті "россонері" йдуть другим з відставанням від Інтера в один бал.
За інформацією джерела, такі невдачі не похитнули віри керівництва клубу в італійського фахівця, і тому питання його відставки не розглядається.
Свій наступний матч Мілан проведе проти Наполі. Гра відбудеться у неділю, 29 жовтня, о 21:45 за київським часом.