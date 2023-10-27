Італія

Зараз у "россонері" важкий період із насиченим календарем.

Мілан не розглядає звільнення головного тренера команди Стефано Піолі, незважаючи на останні невдачі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За останні кілька тижнів Мілан поступився Ювентусу у Серії А, а також програв ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Після трьох турів у команди Піолі два набрані очки та жодного забитого м'яча в Лізі чемпіонів, а в чемпіонаті "россонері" йдуть другим з відставанням від Інтера в один бал.

За інформацією джерела, такі невдачі не похитнули віри керівництва клубу в італійського фахівця, і тому питання його відставки не розглядається.

Свій наступний матч Мілан проведе проти Наполі. Гра відбудеться у неділю, 29 жовтня, о 21:45 за київським часом.