Франція

Ювілейною для капітана парижан стала перемога над Монпельє.

Вчора, 3 листопада, пройшов матч 11 туру французької Ліги 1, у якому ПСЖ обіграв Монпельє (3:0).

У цьому матчі взяв участь захисник парижан Маркіньйос, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 71 хвилину.

За інформацією OptaJean, для 29-річного бразильця ця перемога стала 300 у складі паризького клубу. Він став першим гравцем в історії клубу із таким показником перемог.

Нагадаємо, Маркіньйос виступає за французький гранд з літа 2013 року, коли перейшов із Роми. На його рахунку 419 матчів, 38 голів та 10 асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Монпельє.