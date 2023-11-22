Франція

Сума трансферу оцінюється в 65 мільйонів євро, а ще 15 млн євро передбачено у якості бонусів.

Нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш незабаром стане повноцінним гравцем паризького клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Нагадаємо, 22-річний португалець на правах оренди перебрався до ПСЖ минулого літа.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу вирішило скористатися обов'язковою опцією викупу на футболіста.

Сума трансферу оцінюється в 65 мільйонів євро, а ще 15 млн євро передбачено у якості бонусів.

Нинішнього сезону Рамуш провів 15 поєдинків, у яких забив два м'ячі.