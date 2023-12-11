Франція

Клуб проведе важливий поєдинок у рамках головного єврокубку.

Фанати Севільї не зможуть приїхати до Ланса на матч Ліги чемпіонів - повідомляє ресурс Cadena Ser.

Поліція хвилюється через можливі заворушення.

Близько 300 вболівальників Севільї планували вирушити на північ Франції, щоб подивитися, як їхня команда намагатиметься потрапити в Лігу Європи, якщо вдасться перемогти французького віце-чемпіона. В випадку поразки андалусійський колектив залишить єврокубки цього сезону.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен оголосив, що він заборонив їм вхід на стадіон після інциденту із хуліганами на матчі Ніцци та Нанта.