Франція

Сума трансферу 20-річного бразильця становитиме близько 25 мільйонів євро.

Захисник Сан-Паулу Лукас Бералдо незабаром може стати гравцем ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Габрієл Са у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 20-річного бразильця у зимове трансферне вікно.

Сума трансферу складе близько 20 мільйонів євро, а ще 5 млн євро передбачено у якості бонусів.

Наголошується, що наступного тижня футболіст прилетить до Парижа, щоб оформити свій перехід.

Минулого сезону Бералдо провів 48 матчів, у яких забив один гол.