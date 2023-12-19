Сума трансферу 20-річного бразильця становитиме близько 25 мільйонів євро.
Лукас Бералдо, Getty Images
19 грудня 2023, 13:40
Захисник Сан-Паулу Лукас Бералдо незабаром може стати гравцем ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Габрієл Са у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 20-річного бразильця у зимове трансферне вікно.
Сума трансферу складе близько 20 мільйонів євро, а ще 5 млн євро передбачено у якості бонусів.
Наголошується, що наступного тижня футболіст прилетить до Парижа, щоб оформити свій перехід.
Минулого сезону Бералдо провів 48 матчів, у яких забив один гол.