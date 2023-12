У рамках шістнадцятого туру французької Ліги 1 Лілль приймав ПСЖ на Стад П'єр Моруа.

У першому таймі саме гості виглядали сильніше, але відкрити рахунок їм вдалося лише у другій половині зустрічі. Автором голу став Мбаппе, який реалізував пенальті. Господарі поля все ж зуміли перехопити ініціативу та втілити це у результативний удар. Вже у компенсований час нічию для Лілля врятував Девід, який вийшов на поле з лави запасних.

Таким чином, серія переможних матчів ПСЖ у чемпіонаті Франції зупинилась на позначці у 8 матчів. А от Ліллю вдалося продовжити свою серію без поразок у Лізі 1 до 10 поєдинків.

LILLE STEALS THE SHOW WITH A LATE GOAL AGAINST PSG 🍿 pic.twitter.com/WqU726GPOy