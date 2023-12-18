Франція

Завершився центральний поєдинок 16 туру чемпіонату Франції.

У рамках шістнадцятого туру французької Ліги 1 Лілль приймав ПСЖ на Стад П'єр Моруа.

У першому таймі саме гості виглядали сильніше, але відкрити рахунок їм вдалося лише у другій половині зустрічі. Автором голу став Мбаппе, який реалізував пенальті. Господарі поля все ж зуміли перехопити ініціативу та втілити це у результативний удар. Вже у компенсований час нічию для Лілля врятував Девід, який вийшов на поле з лави запасних.

Таким чином, серія переможних матчів ПСЖ у чемпіонаті Франції зупинилась на позначці у 8 матчів. А от Ліллю вдалося продовжити свою серію без поразок у Лізі 1 до 10 поєдинків.

LILLE STEALS THE SHOW WITH A LATE GOAL AGAINST PSG 🍿 pic.twitter.com/WqU726GPOy — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 17, 2023

Лілль — ПСЖ 1:1

Голи: Девід, 90+3 — Мбаппе, 66 (пен.)

Попередження: Діакіте, 66 — Угарте, 18

Лілль: Шевальє — Діакіте (Сантос, 71), Йоро, Алекссандро, Ісмаїлі — Бенталеб, Андре (Уна, 90) — Жегрова, Гомес, Гудмундссон (Кабелла, 71) — Язиджи (Девід, 81)

ПСЖ: Тенас — Маркіньйос, Перейра (Шкрініар, 75), Ернандес — Заїр-Емері, Угарте (Хакімі, 67), Вітінья, Лі — Дембеле (Асенсіо, 81), Баркола (Коло Муані, 67) — Мбаппе