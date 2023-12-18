Завершився центральний поєдинок 16 туру чемпіонату Франції.
Лілль - ПСЖ, Getty Images
18 грудня 2023, 00:30
У рамках шістнадцятого туру французької Ліги 1 Лілль приймав ПСЖ на Стад П'єр Моруа.
У першому таймі саме гості виглядали сильніше, але відкрити рахунок їм вдалося лише у другій половині зустрічі. Автором голу став Мбаппе, який реалізував пенальті. Господарі поля все ж зуміли перехопити ініціативу та втілити це у результативний удар. Вже у компенсований час нічию для Лілля врятував Девід, який вийшов на поле з лави запасних.
Таким чином, серія переможних матчів ПСЖ у чемпіонаті Франції зупинилась на позначці у 8 матчів. А от Ліллю вдалося продовжити свою серію без поразок у Лізі 1 до 10 поєдинків.
Лілль — ПСЖ 1:1
Голи: Девід, 90+3 — Мбаппе, 66 (пен.)
Попередження: Діакіте, 66 — Угарте, 18
Лілль: Шевальє — Діакіте (Сантос, 71), Йоро, Алекссандро, Ісмаїлі — Бенталеб, Андре (Уна, 90) — Жегрова, Гомес, Гудмундссон (Кабелла, 71) — Язиджи (Девід, 81)
ПСЖ: Тенас — Маркіньйос, Перейра (Шкрініар, 75), Ернандес — Заїр-Емері, Угарте (Хакімі, 67), Вітінья, Лі — Дембеле (Асенсіо, 81), Баркола (Коло Муані, 67) — Мбаппе