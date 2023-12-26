Брат Кіліана Мбаппе може стати гравцем першої команди.
КІЛІАН МБАППЕ ТА ЙОГО БРАТ ЕТАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
26 грудня 2023, 15:44
Брат Кіліана Мбаппе Етан веде переговори з ПСЖ про перший професійний контракт. Про це пише GFFN.
За інформацією джерела, його юнацька угода закінчується наприкінці сезону, тому футболіст сів за стіл перемовин з клубом щодо першого професійного контракту у своєму житті.
Нагадаємо, 20 грудня 16-річний Етан дебютував за ПСЖ в матчі проти Метца (3:1).
До речі, Кіліан Мбаппе прокоментував дебют за дорослу команду свого 16-річного брата Етана.