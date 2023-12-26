Франція

Брат Кіліана Мбаппе може стати гравцем першої команди.

КІЛІАН МБАППЕ ТА ЙОГО БРАТ ЕТАН МБАППЕ, GETTY IMAGES

КІЛІАН МБАППЕ ТА ЙОГО БРАТ ЕТАН МБАППЕ, GETTY IMAGES

Брат Кіліана Мбаппе Етан веде переговори з ПСЖ про перший професійний контракт. Про це пише GFFN.

За інформацією джерела, його юнацька угода закінчується наприкінці сезону, тому футболіст сів за стіл перемовин з клубом щодо першого професійного контракту у своєму житті.

Нагадаємо, 20 грудня 16-річний Етан дебютував за ПСЖ в матчі проти Метца (3:1).

До речі, Кіліан Мбаппе прокоментував дебют за дорослу команду свого 16-річного брата Етана.