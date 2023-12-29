Франція

У футбольному плані француз точно має величезний вплив на гру парижан.

Головна зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився з приводу свого значного впливу всередині французького клубу. Його слова наводить портал butfootballclub.fr.

"Люди вважають, що у мене є значна влада в клубі, але її перебільшують. Вони думають, що я той, хто робить все: збирає команду, каже, що треба зробити, і вирішує, хто, чим повинен займатися… Хоча мені подобається бути залученим до справ клубу та бути відданим, я футболіст і це основа всього. Не варто помилятися щодо того, хто я такий.

Я громадянин, у мене є погляди та цінності, які я захищаю. Я маю права, які я хочу відстоювати. Але я не вважаю, що я більше, ніж є насправді", — сказав зірковий футболіст.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 22 матчі, забив 21 гол та віддав 2 результативні передачі.