Суттєва сума.
Getty Images
04 січня 2024, 19:25
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовиться від 70-80 млн. євро, якщо вирішить безкоштовно піти з паризького клубу. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Зазначається, що мова йде про відмову від бонусу за лояльність. 24-річний нападник вже відмовився від частини виплат.
При цьому не виключено, що Мбаппе продовжить контракт із ПСЖ. Якщо француз залишиться, він знову зможе претендувати на відповідний бонус.
Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 23 матчі, забив 22 голи та віддав 2 гольові передачі.