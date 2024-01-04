Франція

Суттєва сума.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовиться від 70-80 млн. євро, якщо вирішить безкоштовно піти з паризького клубу. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Зазначається, що мова йде про відмову від бонусу за лояльність. 24-річний нападник вже відмовився від частини виплат.

При цьому не виключено, що Мбаппе продовжить контракт із ПСЖ. Якщо француз залишиться, він знову зможе претендувати на відповідний бонус.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 23 матчі, забив 22 голи та віддав 2 гольові передачі.