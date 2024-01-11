Франція

Молодий форвард є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Сербії.

Нападник ІМТ Мілош Лукович незабаром стане гравцем Страсбура. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про перехід 18-річного серба, який сьогодні вирушить до Франції, де пройде медичний огляд перед підписанням контракту.

Цього сезону Лукович провів 20 матчів, у яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, у складі Страсбура виступає український захисник Едаурд Соболь, але останніми днями з'явилися чутки, що він може залишити французький клуб.